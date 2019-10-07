Суд заарештував Пашинського

Печерський районний суд Києва відправив під арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із залу суду.

Відповідне рішення зачитала суддя Олеся Батрин. Таким чином суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР раніше просили суд відправити Пашинського під варту без права внесення застави.

Суддя додала, що Пашинський буде перебувати під вартою до 4 грудня.

Зазначимо, що Державне бюро розслідувань просило суд взяти екс-нардепа під варту без права внесення застави.

"Пан Портнов і ця суддя сьогодні зробили Путіну подарунок на день народження. З чим я їх і вітаю. Але ми будемо боротися", - заявив Пашинський.

Його адвокат Андрій Федур зазначив, що екс-нардепу у в'язниці загрожує небезпека.

"Це зроблено з метою фізичного знищення мого підзахисного в Лук'янівському СІЗО", - додав він.

РБК-Україна писало, що три дні тому ДБР оголосило про підозру Пашинському в умисному тяжкому тілесному ушкодженні людині. Як повідомляється, нардеп стріляв у жителя одного з сіл Васильківського району В'ячеслава Химикуса.

Це подія сталася два роки тому. Під Києвом у 2017 році у нардепа був словесний конфлікт, в ході якого він вистрілив з нагородного пістолета у ногу жителю одного з сіл Васильківського району. Тоді в Генпрокуратурі прийшли до висновку, що Він діяв в рамках "необхідної оборони", яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Химикуса були визнані "суспільно небезпечними".

За ці два роки це справа ГПУ закривала, а потім за рішенням суду знову возобновляла.

Додамо, що Пашинському кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.