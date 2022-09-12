ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд арештував колишнього начальника СБУ Харківської області

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 вересня 2022 16:53
Суд арештував колишнього начальника СБУ Харківської області Фото: ексначальник СБУ у Харківській області Роман Дудін (2day kh ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому начальнику управління СБУ у Харківській області Роману Дудіну обрали запобіжний захід. Його арештували без можливості внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.

За даними слідства, ексглава СБУ умисно перешкоджав військовим організовувати оборону Харківської області і фактично допомагав окупантам. Також він самовільно покинув регіон.

Дудіна звільнили з посади начальника управління СБУ Харківської області ще в кінці травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ДБР Запобіжний захід
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ