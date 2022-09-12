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У ДБР підтвердили затримання ексначальника СБУ у Харківській області

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Харківська область, Понеділок 12 вересня 2022 12:01
У ДБР підтвердили затримання ексначальника СБУ у Харківській області Фото: ексначальник СБУ у Харківській області Роман Дудін (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці підтвердили, що затримали колишнього начальника СБУ у Харківській області. Його підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, затримали Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Харківське управління СБУ.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення Дудін умисно перешкоджав правоохоронцям та силовикам організовувати оборону області. Він фактично діяв в інтересах російських військових.

Також ексначальник СБУ самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

Дудіну оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та самовільному залишенні місця служби без поважних причин (ч. 5 ст. 407 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронці затримали Романа Дудіна (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, 11 вересня РБК-Україна стало відомо про затримання правоохоронцями ексочільника СБУ Харківської області Романа Дудіна.

Також раніше ми повідомляли, що Дудіна з посади начальника СБУ Харківської області звільнив президент України Володимир Зеленський.

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