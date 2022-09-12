Суд арестовал бывшего начальника СБУ Харьковской области

Бывшему начальнику управления СБУ в Харьковской области Роману Дудину избрали меру пресечения. Его арестовали без возможности внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

"По материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы", - говорится в сообщении.

Напомним, что правоохранители задержали Романа Дудина. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

По данным следствия, экс-глава СБУ умышленно препятствовал военным организовывать оборону Харьковской области и фактически помогал оккупантам. Также он самовольно покинул регион.

Дудина уволили с должности начальника управления СБУ Харьковской области еще в конце мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.