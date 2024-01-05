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Суд арестовал основателя "Київгуми" Кравца по делу о поставках РФ

Фото: суд арестовал основателя "Киеврезины" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Суд арестовал одного из учредителей компании "Київгума" по делу о поставках товаров в Россию. Речь об Антоне Кравце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ и источник в правоохранительных органах.

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из учредителей компании "Київгума": содержание под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога", - сообщили в пресс-службе СБУ.

В то же время источник РБК-Украина в правоохранительных органах уточнил, что речь о Кравце.

По данным следствия, компания "Київгума" поставляла свои товары в Россию. В частности, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн гривен.

"Следствием также установлено, что оккупанты направляли медсредства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях нашего государства. В ходе обысков СБУ получила новые официальные документы и переписку, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов", - добавили в пресс-службе СБУ.

Дело "Київгуми"

Напомним, вчера, 4 января, СБУ сообщила, что разоблачила украинскую компанию на поставках средств тактической медицины в Россию. Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о компании "Київгума".

По информации правоохранителей, компания поставляла свою продукцию в одну из стран ЕС, а оттуда ее уже перевозили в РФ. При этом бинты и жгуты украинского производства позже получали российские солдаты.

Сегодня источники РБК-Украина сообщили, что продукция "Київгуми" попадала к российским оккупантам на фронт.

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