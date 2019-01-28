"Суд" в анексованому Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Мустафаєва

Засідання проходило в закритому режимі

Так называемый "Верховный суд" оккупированного Россией Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" на странице в Facebook.

По информации активистов, заседание проходило в закрытом режиме, но на оглашение решения впустили отца Сервера -​ Рустема Мустафаева.

Напомним, 24 декабря российский суд объявил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

28 декабря 2018 6 фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым.

17 января 2019 "Верховный суд" Крыма отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилов.