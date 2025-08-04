Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акценты

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина показала стильный летний образ, в котором сочетаются строгость и расслабленность. Такой лук подойдет как для праздника, так и для повседневных рабочих встреч.
Подробнее про ее новый образ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram.
На фото Екатерина Усик демонстрирует стильный и одновременно непринужденный образ.
Костюм
Она выбрала светло-бежевый брючный костюм. Пиджак классического, несколько свободного кроя (oversize) с четко выраженной линией плеч, что придает силуэту строгости и современности. Брюки прямого кроя, идеально сочетающиеся с пиджаком.
Футболка
Под пиджаком - простая однотонная футболка, которая смягчает строгий вид делового костюма.
Пояс
Лук дополнен поясом контрастного черного оттенка с металлической пряжкой. Он создает контраст и придает графичности, акцентируя внимание на талии.
Аксессуары
Образ дополняют серебряные украшения: массивные серьги-кольца, тонкая цепочка с небольшой подвеской и элегантный тонкий браслет на лодыжке. Маникюр выполнен в светло-голубом оттенке, придающем нежности.
Стиль
Смарт кэжуал: сочетание классических структурированных элементов (костюм) с более неформальными и расслабленными деталями (простой футболка).
Современный шик: это интерпретация классического костюма, которая выглядит стильно, элегантно, но без излишней строгости.
Благодаря правильно подобранным аксессуарам и общей непринужденности образ выглядит очень актуально и уместно для неформальных встреч, вечеринок или просто для создания стильного повседневного вида.
Отметим, что для фото жена спортсмена позирует босиком, однако такой лук можно дополнить обувью.
Туфли-одочки или босоножки на каблуке
Минималистичные босоножки на низком ходу
Стильные кеды или кроссовки
Лоферы, мюли или балетки
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