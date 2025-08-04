Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акценты

Какой "лук" выбрала Екатерина Усик

На фото Екатерина Усик демонстрирует стильный и одновременно непринужденный образ.

Костюм

Она выбрала светло-бежевый брючный костюм. Пиджак классического, несколько свободного кроя (oversize) с четко выраженной линией плеч, что придает силуэту строгости и современности. Брюки прямого кроя, идеально сочетающиеся с пиджаком.

Футболка

Под пиджаком - простая однотонная футболка, которая смягчает строгий вид делового костюма.

Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пояс

Лук дополнен поясом контрастного черного оттенка с металлической пряжкой. Он создает контраст и придает графичности, акцентируя внимание на талии.

Аксессуары

Образ дополняют серебряные украшения: массивные серьги-кольца, тонкая цепочка с небольшой подвеской и элегантный тонкий браслет на лодыжке. Маникюр выполнен в светло-голубом оттенке, придающем нежности.

Жена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Смарт кэжуал: сочетание классических структурированных элементов (костюм) с более неформальными и расслабленными деталями (простой футболка).

Современный шик: это интерпретация классического костюма, которая выглядит стильно, элегантно, но без излишней строгости.

Благодаря правильно подобранным аксессуарам и общей непринужденности образ выглядит очень актуально и уместно для неформальных встреч, вечеринок или просто для создания стильного повседневного вида.

Екатерина Усик показала модный костюм (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Отметим, что для фото жена спортсмена позирует босиком, однако такой лук можно дополнить обувью.

Какой обувью дополнить "лук" как у жены Усика

Туфли-одочки или босоножки на каблуке

Идеально для вечеринки, свидания или события

Оттенки: черный, бежевый, металлик (серебро или золото)

Придаст образу женственности и визуально вытянет силуэт.

Минималистичные босоножки на низком ходу

Выглядят современно и непринужденно

Идеально для лета и неформальных встреч

Цвет: белые, нюдовые, прозрачные ремешки - тренд сезона.

Стильные кеды или кроссовки

Для образа в стиле chic casual

Важно, чтобы обувь была аккуратной: белые кеды, кремовые или в тон к костюму

Контраст создает ощущение effortless style (небрежного шика).

Лоферы, мюли или балетки

Для офисного или сдержанного дневного варианта

Хорошо смотрятся с прямыми брюками

Кожаные модели с минималистическим декором смотрятся стильно и удобно.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)