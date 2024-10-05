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Субсидии в Украине: о чем важно сообщить в Пенсионный фонд

Украина, Суббота 05 октября 2024 13:49
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Субсидии в Украине: о чем важно сообщить в Пенсионный фонд Фото: о чем важно сообщить в Пенсионный фонд, чтобы и дальше получать субсидию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После назначения субсидии, жилищные условия и не только могут измениться. Об этом нужно сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

"Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган ПФУ", - говорится в сообщении.

Список важных обстоятельств, о которых нужно сообщить в ПФУ

  • изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи;
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смена управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание ОСМД;
  • пребывание за границей лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;
  • совершение одноразовой покупки на сумму свыше 50 тыс. грн, а также приобретение или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн;
  • приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа);
  • покупка иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. грн.;
  • получение единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;
  • открытие депозита на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн., или приобретение ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд Украины производит перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Известно, что для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме, но есть и те, кому обязательно нужно обратиться за перерасчетом в ПФУ.

Напомним, с 1 октября в Украине меняется порядок начисления субсидий. Теперь будут действовать новые правила для компенсации оплаты твердого печного топлива во время отопительного сезона 2024-2025 годов.

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