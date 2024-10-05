Субсидии в Украине: о чем важно сообщить в Пенсионный фонд
После назначения субсидии, жилищные условия и не только могут измениться. Об этом нужно сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
"Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган ПФУ", - говорится в сообщении.
Список важных обстоятельств, о которых нужно сообщить в ПФУ
- изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи;
- изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- смена управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание ОСМД;
- пребывание за границей лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;
- совершение одноразовой покупки на сумму свыше 50 тыс. грн, а также приобретение или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн;
- приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа);
- покупка иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. грн.;
- получение единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;
- открытие депозита на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн., или приобретение ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) на общую сумму свыше 100 тыс. грн.
Субсидии в Украине
Пенсионный фонд Украины производит перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Известно, что для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме, но есть и те, кому обязательно нужно обратиться за перерасчетом в ПФУ.
Напомним, с 1 октября в Украине меняется порядок начисления субсидий. Теперь будут действовать новые правила для компенсации оплаты твердого печного топлива во время отопительного сезона 2024-2025 годов.
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