Субсидии в Украине: о чем важно сообщить в Пенсионный фонд

После назначения субсидии, жилищные условия и не только могут измениться. Об этом нужно сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

"Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган ПФУ", - говорится в сообщении.

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд Украины производит перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Известно, что для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме, но есть и те, кому обязательно нужно обратиться за перерасчетом в ПФУ.

Напомним, с 1 октября в Украине меняется порядок начисления субсидий. Теперь будут действовать новые правила для компенсации оплаты твердого печного топлива во время отопительного сезона 2024-2025 годов.

Сочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.