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Кому не предусмотрено автоматическое начисление субсидий: ответ ПФУ

Среда 02 октября 2024 14:56
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Кому не предусмотрено автоматическое начисление субсидий: ответ ПФУ Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Пенсионный фонд Украины производит перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Известно, что для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. со ссылкой на ГУ ПФУ в Черниговской области.

Отмечается, что автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн. Также она предусмотрена тем, кто летом пользовался не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

В ПФУ напомнили, что субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Автоматическое начисление выплат не предусмотрено для:

  • гражданам, которые не получали помощи от государства и только планируют его получить, поэтому им нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины,
  • лиц, получавших жилищную субсидию, однако у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства, о чем физически нужно сообщить ПФУ,
  • людям, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить или оформить договор реструктуризации,
  • гражданам, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в суде.

ПФУ напомнил, что для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). Там добавили, что в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии), среди которых:

  • договор найма (аренды) жилья,
  • копия договора о реструктуризации задолженности.

В фонде пояснили, что при необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, среди которых:

  • документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному или задекларированному месту жительства,
  • решение суда об установлении места жительства,
  • справка внутри перемещенного лица,
  • письменное объяснение наличия доходов, информация о которых отсутствует в органах Государственной налоговой службы Украины.

Для назначения субсидий необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины можно:

  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • почтой в адрес территориального органа Фонда;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
  • через уполномоченных должностных лиц территориальных общин или центры предоставления административных услуг,
  • через "Дию".

ПФУ напоминает, что для определения права на назначение жилищной субсидии на предстоящий отопительный сезон учитываются доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2024 года. Отмечается, что для пенсионеров, не имеющих других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.

Ранее мы сообщали об изменениях в процессе начисления субсидий, вступивших в силу 1 октября.

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