Кому не предусмотрено автоматическое начисление субсидий: ответ ПФУ

Отмечается, что автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн. Также она предусмотрена тем, кто летом пользовался не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

В ПФУ напомнили, что субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Автоматическое начисление выплат не предусмотрено для:

гражданам, которые не получали помощи от государства и только планируют его получить, поэтому им нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины,

лиц, получавших жилищную субсидию, однако у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства, о чем физически нужно сообщить ПФУ,

людям, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить или оформить договор реструктуризации,

гражданам, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в суде.

ПФУ напомнил, что для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). Там добавили, что в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии), среди которых:

договор найма (аренды) жилья,

копия договора о реструктуризации задолженности.

В фонде пояснили, что при необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, среди которых:

документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному или задекларированному месту жительства,

решение суда об установлении места жительства,

справка внутри перемещенного лица,

письменное объяснение наличия доходов, информация о которых отсутствует в органах Государственной налоговой службы Украины.

Для назначения субсидий необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины можно:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин или центры предоставления административных услуг,

через "Дию".

ПФУ напоминает, что для определения права на назначение жилищной субсидии на предстоящий отопительный сезон учитываются доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2024 года. Отмечается, что для пенсионеров, не имеющих других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.