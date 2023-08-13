Субсидии в Украине: кто может остаться без выплат

Проверки получателей льгот

Все получатели государственной помощи на оплату услуг ЖКХ в Украине ежегодно проходят проверки.

Однако в этом году верификация была усилена, поскольку теперь учитывается информация из нескольких реестров. Кроме того, предусматривается три этапа проверки (во время обращения за помощью, при получении помощи и после ее начисления).

У каждого получателя будут проверять следующие данные:

зарегистрированные транспортные средства;

реквизиты документов;

таможенное оформление транспорта, его составных частей;

бюджетные счета для зачисления поступлений по уплате штрафов за уголовные или административные нарушения;

источники доходов, полученные физлицами от налоговых агентов, признаки доходов, полученных от осуществления предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

В случае обнаружения нарушений, выплату субсидии прекратят или обяжут вернуть государству переплату.

Кто может остаться без субсидии

После верификации государственную помощь отменят или не назначат, если:

площадь квартиры превышает 130 кв.м или площадь дома составляет более 230 кв.м;

член семьи имеет на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн;

один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму эквивалентную 50 тыс. грн;

в семье есть автомобиль, которому менее 5 лет;

у семьи есть два или более автомобилей, которым не больше 15 лет;

в семье есть хотя бы один взрослый, который не учится и официально не работает и не имеет статуса безработного;

один из членов семьи работает, но получает зарплату ниже минимальной;

один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев;

задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен;

член семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Что еще может помешать получить субсидию

Льготу на оплату коммуналки могут не назначить, если при заполнении декларации была допущена ошибка.

Отметим, об ошибке в декларации заявителя должны оповестить уполномоченные органы. После чего необходимо будет либо подать новую декларацию либо внести недостающие данные.

На исправление отводится 30 календарных дней с момента подачи документов. В противном случае заявление на субсидию отклонят.

Еще одна причина для отмены субсидии – просроченная более 3-х месяцев задолженность за услуги ЖКХ. В Минсоцполитики отмечают, что долг не должен превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

В то же время есть несколько исключений, когда субсидию могут назначить даже с долгом за коммуналку:

Если есть долг за услугу по поставке и распределению природного газа, но не установлены счетчики газа. Если домохозяйство заключило с поставщиком услуг договор о реструктуризации долга. Потребитель обжалует задолженность в судебном в порядке в течение 2-х месяцев с начала отопительного сезона.

Кому в Украине положены льготы на коммуналку

Право на субсидию от государства имеют домохозяйства, которые платят за коммуналку более 15% от размера совокупного дохода всех жильцов.

В 2023 году к категориям получателей субсидий Кабмин своим постановлением добавил лиц, находившихся в плену после начала полномасштабного вторжения РФ; военных и работников воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).

Льготы рассчитываются на отопительный и неотопительный период. Поэтому летом у отдельных категорий граждан может быть "нулевая" субсидия. Перерасчет на следующий период происходит автоматически.

Однако подать заявление повторно необходимо в таких случаях:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают услуги ЖКХ;

количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

С декабря 2022 вопросами назначения субсидий занимается Пенсионный фонд Украины.

Желающие получить льготы от государство должны подать заявление и декларацию о доходах, обратившись лично в органы ПФУ, либо онлайн на электронном портале ПФУ, или же через портал "Дия".