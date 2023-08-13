Субсидии в Украине: кто может остаться без выплат

Некоторые категории украинцев могут лишиться субсидий на оплату коммунальных услуг. Минсоцполитики в 2023 году ужесточило требования к получателям льгот и проводит масштабные проверки.
Все, что нужно знать об условиях назначения и отмены субсидии – в материале РБК-Украина ниже.
Все получатели государственной помощи на оплату услуг ЖКХ в Украине ежегодно проходят проверки.
Однако в этом году верификация была усилена, поскольку теперь учитывается информация из нескольких реестров. Кроме того, предусматривается три этапа проверки (во время обращения за помощью, при получении помощи и после ее начисления).
У каждого получателя будут проверять следующие данные:
В случае обнаружения нарушений, выплату субсидии прекратят или обяжут вернуть государству переплату.
После верификации государственную помощь отменят или не назначат, если:
Льготу на оплату коммуналки могут не назначить, если при заполнении декларации была допущена ошибка.
Отметим, об ошибке в декларации заявителя должны оповестить уполномоченные органы. После чего необходимо будет либо подать новую декларацию либо внести недостающие данные.
На исправление отводится 30 календарных дней с момента подачи документов. В противном случае заявление на субсидию отклонят.
Еще одна причина для отмены субсидии – просроченная более 3-х месяцев задолженность за услуги ЖКХ. В Минсоцполитики отмечают, что долг не должен превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).
В то же время есть несколько исключений, когда субсидию могут назначить даже с долгом за коммуналку:
Право на субсидию от государства имеют домохозяйства, которые платят за коммуналку более 15% от размера совокупного дохода всех жильцов.
В 2023 году к категориям получателей субсидий Кабмин своим постановлением добавил лиц, находившихся в плену после начала полномасштабного вторжения РФ; военных и работников воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).
Льготы рассчитываются на отопительный и неотопительный период. Поэтому летом у отдельных категорий граждан может быть "нулевая" субсидия. Перерасчет на следующий период происходит автоматически.
Однако подать заявление повторно необходимо в таких случаях:
С декабря 2022 вопросами назначения субсидий занимается Пенсионный фонд Украины.
Желающие получить льготы от государство должны подать заявление и декларацию о доходах, обратившись лично в органы ПФУ, либо онлайн на электронном портале ПФУ, или же через портал "Дия".
Напомним, правительство анонсировало до конца 2023 года внедрение более упрощенной системы оформления субсидий "в один клик".
Ранее сообщалось, какие документы необходимы участникам боевых действий, чтобы оформить льготы на оплату коммунальных услуг.