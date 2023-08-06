Льготы на коммуналку для участников боевых действий: как оформить
Участники боевых действий могут получить пожизненные льготы. В том числе и на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
Для получения льготы нужно обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления:
- о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Военный должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготы, идентификационный код или отказ от него.
Куда можно подавать заявления о льготах УБД:
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;
- отправить по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- через приложение "Дія" (при наличии электронной подписи).
Отметим, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.
Ранее РБК-Украина разъясняло, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.
Напомним, в госбюджете Украины на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит почти 1120 гривен.
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