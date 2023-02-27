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Можно ли получить субсидию в случае задолженности за коммуналку: ответ ПФУ

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 01:45
Можно ли получить субсидию в случае задолженности за коммуналку: ответ ПФУ Фото: субсидия не выплачивается в случае задолженности за коммуналку за три месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Жилищная субсидия не назначается, если у домохозяйства есть просроченная более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сумма задолженности установлена на уровне 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В то же время, отметили в ПФУ, субсидия может назначаться при задолженности за газ и распределение газа, начисленной поставщиком со ссылкой на решение суда по нормам в случае отсутствия счетчиков.

Также граждане не лишены права на назначение жилищной субсидии при условии:

  • документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации
  • или обжаловании потребителем задолженности в судебном порядке (при наличии решения об открытии производства по делу) в течение двух месяцев с начала сезона.

"Вопрос возникновения и погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо решать с предприятиями - поставщиками услуг, к полномочиям которых относится учет такой задолженности", - отмечают в ПФУ.

Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где должен быть указан перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность по оплате, отметили в фонде.

Напомним, Пенсионный фонд в феврале 2023 года профинансировал 5,2 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот.

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