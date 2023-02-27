Можно ли получить субсидию в случае задолженности за коммуналку: ответ ПФУ

Жилищная субсидия не назначается, если у домохозяйства есть просроченная более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сумма задолженности установлена на уровне 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

В то же время, отметили в ПФУ, субсидия может назначаться при задолженности за газ и распределение газа, начисленной поставщиком со ссылкой на решение суда по нормам в случае отсутствия счетчиков.

Также граждане не лишены права на назначение жилищной субсидии при условии:

документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации

или обжаловании потребителем задолженности в судебном порядке (при наличии решения об открытии производства по делу) в течение двух месяцев с начала сезона.

"Вопрос возникновения и погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо решать с предприятиями - поставщиками услуг, к полномочиям которых относится учет такой задолженности", - отмечают в ПФУ.

Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где должен быть указан перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность по оплате, отметили в фонде.