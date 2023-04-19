Субсидия за один клик черед "Дію": в правительстве готовят экспериментальный проект

Министерство социальной политики подготовило проект постановления правительства об экспериментальном проекте по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов ( ФПУ ).

Напомним, в Украине планируется ввести механизм проактивного предоставления социальных выплат, в том числе жилищных субсидий . Он предусматривает упрощение процедуры обращения и скорейшее принятие решения. над механизмом работает Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

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