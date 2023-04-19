Субсидия за один клик черед "Дію": в правительстве готовят экспериментальный проект
Фото: субсидию можно будет получить через "Дію" в один клик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство социальной политики подготовило проект постановления правительства об экспериментальном проекте по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Проектом акта предлагается обеспечить:
- автоматизированный обмен информацией с реестрами МВД, ГМС, Минфина, Минсоцполитики, Минюста, Минздрава, Мининфраструктуры для получения информации, необходимой для выявления домохозяйств, потенциально имеющих право на жилищные субсидии, предварительного заполнения заявления и декларации для таких домохозяйств, определения права на получение /приостановку субсидии и расчета ее размера;
- возможность подачи заявления и декларации на жилищную субсидию "в один клик" в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины или на Портале "Дія" при сохранении действующих путей и способов обращения за жилищной субсидией;
- повышение адресности предоставления жилищных субсидий путем: упрощения критериев ее получения для приемных семей, многодетных семей;
- нивелирование требования к уровню дохода не менее одного размера минимальной заработной платы при назначении жилищной субсидии лицам, единолично воспитывающим детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью;
- исключение из состава домохозяйства лиц, находящихся за границей более 60 дней. На таких лиц не рассчитываются социальные нормативы жилищно-коммунальных услуг, при этом их доходы не учитываются в совокупном доходе домохозяйства;
- пересмотр права на получение жилищной субсидии и перерасчет ее размера в случае существенного улучшения или ухудшения материального и имущественного положения лиц из состава домохозяйства;
- прекращение выплат субсидий лицам, жилые помещения которых находятся на территории ведения активных боевых действий или под оккупацией, в случае отсутствия у лица открытого текущего банковского счета и не обращения в течение 60 дней в отделения АО "Ощадбанк" или АО КБ "ПриватБанк" за снятием средств жилищных субсидий;
- информирование населения о приостановке субсидии путем телекоммуникационной связи с отправкой соответствующего предупреждения;
- ежемесячную верификацию сведений о получателях жилищных субсидий, что позволит своевременно выявлять мошенничество и отказаться при отсутствии потребности в установленной практике длительных судебных процессов по возврату средств излишне выплаченных жилищных субсидий.
Напомним, в Украине планируется ввести механизм проактивного предоставления социальных выплат, в том числе жилищных субсидий . Он предусматривает упрощение процедуры обращения и скорейшее принятие решения. над механизмом работает Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ).
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