Субсидії в Україні: хто може залишитися без виплат

Перевірки одержувачів пільг

Усі отримувачі державної допомоги на оплату послуг ЖКГ в Україні щороку проходять перевірки.

Однак цього року верифікацію було посилено, оскільки зараз враховується інформація з кількох реєстрів. Крім того, передбачається три етапи перевірки (під час звернення за допомогою, при отриманні допомоги та після її нарахування).

У кожного одержувача перевірятимуть такі дані:

зареєстровані транспортні засоби;

реквізити документів;

митне оформлення транспорту, його складових частин;

бюджетні рахунки для зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення;

джерела доходів, отримані фізособами від податкових агентів, ознаки доходів, отриманих від здійснення підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

У разі виявлення порушень виплату субсидії припинять або зобов'яжуть повернути державі переплату.

Хто може залишитися без субсидії

Після верифікації державну допомогу скасують або не призначать, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв.м або площа будинку складає понад 230 кв.м;

член сім'ї має на депозитному рахунку або у розпорядженні облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн;

один із членів сім'ї за попередній рік придбав валюту на суму еквівалентну 50 тис. грн;

у сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років;

сім'я має два або більше автомобілів, яким не більше 15 років;

у сім'ї є хоча б один дорослий, який не навчається та офіційно не працює і не має статусу безробітного;

один із членів сім'ї працює, але отримує зарплату нижчу за мінімальну;

один із членів сім'ї не платить ЄСВ більше трьох місяців;

заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень;

член сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн.

Що ще може завадити отриманню субсидії

Пільгу на оплату комуналки можуть не призначити, якщо при заповненні декларації було допущено помилку.

Зазначимо, про помилку у декларації заявника мають повідомити уповноважені органи. Після цього потрібно буде або подати нову декларацію або внести відсутні дані.

На виправлення відводиться 30 календарних днів з моменту подання документів. Інакше заяву на субсидію відхилять.

Ще одна причина для скасування субсидії – прострочена на понад 3 місяці заборгованість за послуги ЖКГ. У Мінсоцполітики зазначають, що борг не має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Водночас є кілька винятків, коли субсидію можуть призначити навіть із боргом за комуналку:

Якщо є борг за послугу з постачання та розподілу природного газу, але не встановлені лічильники газу. Якщо домогосподарство уклало з постачальником послуг договор про реструктуризацію боргу. Споживач оскаржить заборгованість у судовому порядку протягом 2-х місяців з початку опалювального сезону.

Кому в Україні надають пільги на комуналку

Право на субсидію від держави мають домогосподарства, які сплачують за комуналку понад 15% від розміру сукупного прибутку всіх мешканців.

У 2023 році до категорій одержувачів субсидій Кабмін своєю постановою додав осіб, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення РФ; військових та працівників воюючих силових структур (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону).

Пільги розраховуються на опалювальний та неопалювальний період. Тому влітку в окремих категорій громадян може бути "нульова" субсидія. Перерахунок на наступний період відбувається автоматично.

Однак подати заяву повторно необхідно у таких випадках:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують послуги ЖКГ;

кількість осіб, які проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

З грудня 2022 питаннями призначення субсидій займається Пенсійний фонд України.

Бажаючі отримати пільги від держави мають подати заяву та декларацію про доходи, звернувшись особисто до органів ПФУ, або онлайн на електронному порталі ПФУ, або через портал "Дія".