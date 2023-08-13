Субсидії в Україні: хто може залишитися без виплат

Деякі категорії українців можуть втратити субсидії на оплату комунальних послуг. Мінсоцполітики у 2023 році посилило вимоги до отримувачів пільг та проводить масштабні перевірки.
Все, що потрібно знати про умови призначення та скасування субсидії – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Усі отримувачі державної допомоги на оплату послуг ЖКГ в Україні щороку проходять перевірки.
Однак цього року верифікацію було посилено, оскільки зараз враховується інформація з кількох реєстрів. Крім того, передбачається три етапи перевірки (під час звернення за допомогою, при отриманні допомоги та після її нарахування).
У кожного одержувача перевірятимуть такі дані:
У разі виявлення порушень виплату субсидії припинять або зобов'яжуть повернути державі переплату.
Після верифікації державну допомогу скасують або не призначать, якщо:
Пільгу на оплату комуналки можуть не призначити, якщо при заповненні декларації було допущено помилку.
Зазначимо, про помилку у декларації заявника мають повідомити уповноважені органи. Після цього потрібно буде або подати нову декларацію або внести відсутні дані.
На виправлення відводиться 30 календарних днів з моменту подання документів. Інакше заяву на субсидію відхилять.
Ще одна причина для скасування субсидії – прострочена на понад 3 місяці заборгованість за послуги ЖКГ. У Мінсоцполітики зазначають, що борг не має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).
Водночас є кілька винятків, коли субсидію можуть призначити навіть із боргом за комуналку:
Право на субсидію від держави мають домогосподарства, які сплачують за комуналку понад 15% від розміру сукупного прибутку всіх мешканців.
У 2023 році до категорій одержувачів субсидій Кабмін своєю постановою додав осіб, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення РФ; військових та працівників воюючих силових структур (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону).
Пільги розраховуються на опалювальний та неопалювальний період. Тому влітку в окремих категорій громадян може бути "нульова" субсидія. Перерахунок на наступний період відбувається автоматично.
Однак подати заяву повторно необхідно у таких випадках:
З грудня 2022 питаннями призначення субсидій займається Пенсійний фонд України.
Бажаючі отримати пільги від держави мають подати заяву та декларацію про доходи, звернувшись особисто до органів ПФУ, або онлайн на електронному порталі ПФУ, або через портал "Дія".
Нагадаємо, уряд анонсував до кінця 2023 року запровадження більш спрощеної системи оформлення субсидій "в один клік".
Раніше повідомлялося, які документи потрібні учасникам бойових дій, щоб оформити пільги на оплату комунальних послуг.