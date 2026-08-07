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Временно не работаете? В ПФУ объяснили, дадут ли субсидию

05:26 07.08.2026 Пт
2 мин
Пенсионный фонд напомнил о важном нюансе
aimg Юлия Капитонова
Временно не работаете? В ПФУ объяснили, дадут ли субсидию Фото: Можно остаться без работы, но не без субсидии (Getty Images)
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Украинцы, действие трудового договора которых временно приостановлено, могут претендовать на жилищную субсидию. Однако для этого необходимо выполнить одно важное условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Означает ли приостановление трудового договора потерю права на субсидию? Нет. Приостановление трудового договора не является основанием для автоматического отказа в назначении субсидии. Если выполнены установленные законодательством условия, государственная помощь может быть назначена.
  • Кому могут назначить субсидию? Человек, с которым приостановлено действие трудового договора, может получить жилищную субсидию, если за него уплачен единый социальный взнос в минимальном размере за определенный законодательством период.
  • Какой период проверяет ПФУ? При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет уплату ЕСВ за квартал, предшествующий кварталу перед месяцем обращения за субсидией. Именно этот период оказывает влияние на право получить государственную помощь.

Согласно постановлению Кабинета Министров №848, приостановление трудового договора само по себе не лишает человека права на государственную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В то же время при назначении субсидии учитывается уплата единого социального взноса (ЕСВ). Если человек самостоятельно оплатил ЕСВ в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения, субсидию могут назначить. Также вместо него это может сделать работодатель.

Например, если человек обращается за субсидией в декабре, то будет проверяться уплата ЕСВ за апрель, май и июнь.

Таким образом, даже если работник временно не исполняет свои трудовые обязанности из-за приостановки действия трудового договора, это не означает автоматического отказа в назначении жилищной субсидии. Главное - отвечать требованиям по уплате ЕСВ.

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