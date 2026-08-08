Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: что влияет на размер помощи
Внутри перемещенные лица (ВПЛ), арендующие жилье, могут получить государственную субсидию на оплату аренды. Размер такой помощи определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом нескольких факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Как оформить субсидию на съем жилья для ВПЛ? Подать заявление на назначение субсидии по найму жилья могут внутренне перемещенные лица, арендующие жилье через официальный договор найма. Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
- Когда могут пересмотреть размер субсидии? Размер субсидии может измениться, если в домохозяйстве изменились доходы, состав семьи, местожительство или условия договора найма жилья. При таких изменениях получателям необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы помощь перечислили в соответствии с актуальными обстоятельствами.
- Почему сумма субсидии отличается у разных семей? Субсидия на съем жилья для ВПЛ рассчитывается индивидуально. При определении ее размера учитывается доход домохозяйства, количество членов семьи, стоимость аренды, а также корректирующие коэффициенты для населенного пункта, где снимается жилье.
От чего зависит размер субсидии
Сумма субсидии определяется отдельно для каждой семьи. При расчете учитывают:
- уровень доходов домохозяйства;
- количество членов семьи;
- стоимость аренды жилья, указанную в договоре;
- предельную стоимость найма жилья в конкретном регионе;
- социальную норму площади жилья.
То есть, даже если две семьи арендуют жилье в одном городе, размер назначенной им субсидии может отличаться.
Как определяют сумму выплат
При расчете применяется специальная формула, утвержденная правительством.
Первоначально определяют нормативную стоимость аренды жилья с учетом социальной нормы площади и установленных коэффициентов для соответствующего населенного пункта.
Затем рассчитывают обязательный платеж семьи в зависимости от среднемесячного совокупного дохода.
После этого определяют сумму государственной помощи. Если нормативная цена аренды превосходит обязательный платеж семьи, разницу компенсирует правительство в виде субсидии.
В то же время размер субсидии не может превышать фактическую сумму арендной платы, указанную в договоре найма.
Если арендная плата выше норматива
Если владелец жилья установил арендную плату, превышающую нормативную стоимость, рассчитанную по правилам программы, субсидию все равно определяют только в пределах установленных нормативов.
В таком случае разницу между фактической арендной платой и суммой, покрываемой субсидией, наниматель платит самостоятельно.
Когда могут пересмотреть размер субсидии
Это могут сделать, если:
- изменился состав домохозяйства;
- изменился доход членов семьи;
- заключен новый договор аренды или изменен размер арендной платы;
- истек срок действия действующего договора найма.
В таких случаях необходимо уведомить орган Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер.
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