ua en ru
Сб, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: что влияет на размер помощи

06:36 08.08.2026 Сб
3 мин
Есть четкий механизм расчета размера выплат
aimg Юлия Капитонова
Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: что влияет на размер помощи Фото: Размер такой помощи не фиксирован (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), арендующие жилье, могут получить государственную субсидию на оплату аренды. Размер такой помощи определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом нескольких факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Как оформить субсидию на съем жилья для ВПЛ? Подать заявление на назначение субсидии по найму жилья могут внутренне перемещенные лица, арендующие жилье через официальный договор найма. Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
  • Когда могут пересмотреть размер субсидии? Размер субсидии может измениться, если в домохозяйстве изменились доходы, состав семьи, местожительство или условия договора найма жилья. При таких изменениях получателям необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы помощь перечислили в соответствии с актуальными обстоятельствами.
  • Почему сумма субсидии отличается у разных семей? Субсидия на съем жилья для ВПЛ рассчитывается индивидуально. При определении ее размера учитывается доход домохозяйства, количество членов семьи, стоимость аренды, а также корректирующие коэффициенты для населенного пункта, где снимается жилье.

От чего зависит размер субсидии

Сумма субсидии определяется отдельно для каждой семьи. При расчете учитывают:

  • уровень доходов домохозяйства;
  • количество членов семьи;
  • стоимость аренды жилья, указанную в договоре;
  • предельную стоимость найма жилья в конкретном регионе;
  • социальную норму площади жилья.

То есть, даже если две семьи арендуют жилье в одном городе, размер назначенной им субсидии может отличаться.

Как определяют сумму выплат

При расчете применяется специальная формула, утвержденная правительством.

Первоначально определяют нормативную стоимость аренды жилья с учетом социальной нормы площади и установленных коэффициентов для соответствующего населенного пункта.

Затем рассчитывают обязательный платеж семьи в зависимости от среднемесячного совокупного дохода.

После этого определяют сумму государственной помощи. Если нормативная цена аренды превосходит обязательный платеж семьи, разницу компенсирует правительство в виде субсидии.

В то же время размер субсидии не может превышать фактическую сумму арендной платы, указанную в договоре найма.

Если арендная плата выше норматива

Если владелец жилья установил арендную плату, превышающую нормативную стоимость, рассчитанную по правилам программы, субсидию все равно определяют только в пределах установленных нормативов.

В таком случае разницу между фактической арендной платой и суммой, покрываемой субсидией, наниматель платит самостоятельно.

Когда могут пересмотреть размер субсидии

Это могут сделать, если:

  • изменился состав домохозяйства;
  • изменился доход членов семьи;
  • заключен новый договор аренды или изменен размер арендной платы;
  • истек срок действия действующего договора найма.

В таких случаях необходимо уведомить орган Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер.

Кстати, недавно в ПФУ объяснили, дадут ли субсидию, если вы временно не работаете.

Также РБК-Украина предупреждало, что не всем субсидию назначат автоматически. Узнайте, кто именно должен обратиться в ПФУ.

Кроме того, мы писали, как изменение тарифов на воду повлияет на субсидию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд Украины Субсидии в Украине Внутренне перемещенные лица Субсидии
Новости
Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент
Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом