Субсидії і соцвиплати онлайн. Коли запустять перші послуги

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням Єдиної інформаційної системи соціальних виплат. Перші послуги в системі - субсидії і соцвиплати, планують запустити в кінці весни.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, така система дозволить заощадити десятки мільярдів гривень в рік.

"Сьогодні всі системи роздроблені і між ними немає взаємозв'язку. А держава платить тисячі пенсій "мертвим душам". Як з землею, так і з соціальною сферою", - заявив Федоров.

Міністр зазначив, що щодо створення даної інформаційної системи вже був указ президета.

"Ми активно рухаємося по ній, вона в розробці. Плануємо в кінці весни запустити перші послуги в системі. Буде взагалі чудово. Ми не будемо ганяти людей за довідками. Все можна буде отримати дуже швидко в онлайні", - додав Федоров.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінцифрі планують перевести багато держпослуг в онлайн. Про те, що буде з чиновниками, які в результаті цього можуть втратити роботу, пояснив Федоров.

Також повідомлялося, що у Кабінеті міністрів назвали умову для проведення електронних виборів.