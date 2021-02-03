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Субсидии и соцвыплаты онлайн. Когда запустят первые услуги

Киев, Среда 03 февраля 2021 13:50
Субсидии и соцвыплаты онлайн. Когда запустят первые услуги
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украины)
Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

Министерство цифровой трансформации работает над созданием Единой информационной системы социальных выплат. Первые услуги в системе - субсидии и соцвыплаты, планируют запустить в конце весны.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

По его словам, такая система позволит сэкономить десятки миллиардов гривен в год.

"Сегодня все системы раздроблены и между ними нет взаимосвязи. А государство платит тысячи пенсий "мертвым душам". Как с землей, так же и с социальной сферой", - заявил Федоров.

Министр отметил, что относительно создания данной информационной системы уже был указ президета.

"Мы активно по ней двигаемся, она в разработке. Планируем в конце весны запустить первые услуги в системе. Будет вообще отлично. Мы не будем гонять людей за справками. Все можно будет получить очень быстро в онлайне", - добавил Федоров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минцифре планируют перевести многие госуслуг в онлайн. О том, что будет с чиновниками, которые в результате этого могут потерять работу, объяснил Федоров.

Также сообщалось, что в Кабинете министров назвали условие для проведения электронных выборов.

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Новости Украины Общество субсидииСоцвыплатыонлайнМихаил Федоров

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