Усі субсидії потрібно переоформити: куди звертатися

З травня 2021 оку в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій . Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію.

Як зазначається в повідомленні, громадянам на переоформлення субсидій надали строк у 5 місяців. На підставі документів, поданих протягом неопалювального періоду, тобто, у травні - вересні 2021 року, житлова субсидія буде призначена з травня 2021 року.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

- через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

- безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

- заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

- через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.