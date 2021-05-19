Отримувачам субсидій дозволили тримати 100 тисяч гривень в банку та будинок у селі

Кабінет міністрів під час засідання 19 травня вніс зміни до порядку призначення субсидій . Отримувачам субсидій надали право мати депозит в банку на 100 тисяч гривень та друге житло у співвласності або в сільській місцевості.

Про зміст постанови розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання уряду, яке транслювалося у Youtube .

За її словами, за цим рішенням при призначенні субсидій не враховуються доходи від розміщення депозитів, оскільки банки подають звіти загальною сумою і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від депозитів.

"Ми пропонуємо збільшити до 100 тисяч гривень суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання субсидій", - сказала вона.

Крім того, при призначенні субсидій не будуть враховані житлові приміщення у спільній або часткової власності, а також ті, які розташовані у сільській місцевості.