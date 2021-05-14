Усі субсидії потрібно переоформити: куди звертатися

З травня 2021 оку в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Як зазначається в повідомленні, громадянам на переоформлення субсидій надали строк у 5 місяців. На підставі документів, поданих протягом неопалювального періоду, тобто, у травні - вересні 2021 року, житлова субсидія буде призначена з травня 2021 року.
Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:
Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Міністерство соціальної політики підготувало зміни до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.