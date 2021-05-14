Все субсидии нужно переоформить: куда обращаться

С мая 2021 оку в Украине изменились правила получения жилищных субсидий . Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию.

Как отмечается в сообщении, гражданам на переоформление субсидий дали срок в 5 месяцев. На основании документов, поданных в течение неотопительного периода, то есть, в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия будет назначена с мая 2021 года.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

- через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦПАУ;

- непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

- заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;

- через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или направления по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам Центра предоставления административных услуг.