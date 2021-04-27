У декларації на субсидію потрібно буде вказати депозити та купівлю валюти

Міністерство соціальної політики підготувало зміни до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.

Декларація буде доповнена такими пунктами:

Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Відомості про наявність… коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімуму 2270 гривень, - ред.).

Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років).

Як і зараз, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізований, у ньому прописані цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо.

Залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.

