Біля кордонів України зібралося 122 тисячі військових РФ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО під час брифінгу щорічної конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

"Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тисяч 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - повідомив Данілов.

За його словами, якщо для західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то "для України це щоденна робота".

"Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що ситуація на українсько-російському кордоні, де розташовуються російські війська, є не спокійною та зазначив, що президент України та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

"У разі загострення ситуації - це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відстежуємо", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що завдяки президентському законопроекту про "Національний спротив" (він набуде чинності 1 січня 2022 року) у нашої країни з'являються додаткові ресурси щодо відсічі країні-агресору.