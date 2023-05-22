Создает социальное напряжение. Шмыгаль дал срочное поручение по переселенцам

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук во время заседания Координационного штаба по ВПЛ.

Как сообщается, по результатам совещания Министерству финансов совместно с Минсоцполитики поручено проработать вопрос о внесении изменений в соответствующую бюджетную программу с целью обеспечения внутренне перемещенных лиц социальными выплатами в течение второго выплатного периода.

Верещук отметила, что переселенцы не должны страдать из-за разногласий между отдельными ответственными ведомствами. По ее словам, задержка выплат создает социальное напряжение. Люди должны получать выплаты пособия на проживание в четкие сроки, ведь для многих из них это единственный источник дохода.

Напомним, украинцы, которые были вынужденны покинуть свои дома из-за боевых действий, оккупации или в результате разрушения или повреждения жилья, могут получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Вместе с тем, они могут рассчитывать на временное жилье и денежную помощь.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, какие льготы могут получить переселенцы в Украине.

Также мы писали, что в Украине изменили перечень категорий ВПЛ, которые имеют право на получение временного жилья.

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