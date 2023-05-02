В Украине изменили перечень категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья

Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенный для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

К уязвимым категориям, в частности, относятся:

В частности, жилые помещения для временного проживания будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам среди работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы. Так жилье смогут получить ВПЛ, относящиеся к уязвимым слоям населения.

Ранее РБК-Украина писала о том, как подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ , если трудовая книжка осталась в оккупации.

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