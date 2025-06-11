ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Адвоката Шария и Медведчука заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Среда 11 июня 2025 17:16
UA EN RU
Адвоката Шария и Медведчука заочно приговорили к 10 годам тюрьмы Фото: Валентин Рыбин (скрин с видео)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы коллаборанта Валентина Рыбина, который входит в руководящий состав оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонской области. Ранее он был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, сейчас Рыбин возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ", который координирует подрывную деятельность местных рупоров кремля.

До начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, который недавно заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену.

Впоследствии Рыбин выехал за границу, где через свою страницу в Facebook призвал украинцев сложить оружие перед рашистами.

После непродолжительного пребывания за пределами Украины, злоумышленник прибыл во временно захваченную часть Херсонской области. Там он получил предложение от местного гауляйтера Сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информдиверсий против Украины.

После "назначения" коллаборационист вошел в путинскую партию "Единая Россия", от имени которой неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

Адвоката Шария и Медведчука заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, Рыбин признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность). Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, недавно прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария признали виновным в госизмене. Он получил 15 лет тюрьмы заочно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Служба безопасности Украины Анатолий Шарий
NEWS
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины