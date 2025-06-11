Адвоката Шария и Медведчука заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

В Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы коллаборанта Валентина Рыбина, который входит в руководящий состав оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонской области. Ранее он был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, сейчас Рыбин возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ", который координирует подрывную деятельность местных рупоров кремля.

До начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, который недавно заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену.

Впоследствии Рыбин выехал за границу, где через свою страницу в Facebook призвал украинцев сложить оружие перед рашистами.

После непродолжительного пребывания за пределами Украины, злоумышленник прибыл во временно захваченную часть Херсонской области. Там он получил предложение от местного гауляйтера Сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информдиверсий против Украины.

После "назначения" коллаборационист вошел в путинскую партию "Единая Россия", от имени которой неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, Рыбин признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность). Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.