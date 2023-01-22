Создаст эффект домино. В Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams

Он подчеркнул, что США необходимо предпринять шаги, чтобы подстегнуть европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать затяжной, кровопролитной войны на истощение.

"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к ... Как я слышал, Германия ждет, что мы возьмем на себя инициативу", - заявил Маккол.

Чиновник добавил, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы также отправить танки Leopard 2.

"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", - заявил Маккол.

Ранее сообщалось, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь шла об около 30 единицах техники.

Кроме того, Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.

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