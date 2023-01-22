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Создаст эффект домино. В Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams

Фото: глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (flickr.com/bpc_bipartisan)
Автор: Валерия Полищук

В Палате представителей США призвали отправить Украине хотя бы один танк Abrams. Поскольку такое решение Белого дома сможет создать эффект домино, чтобы заставить другие страны передать Украине танки Leopard 2.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он подчеркнул, что США необходимо предпринять шаги, чтобы подстегнуть европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать затяжной, кровопролитной войны на истощение.

"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к ... Как я слышал, Германия ждет, что мы возьмем на себя инициативу", - заявил Маккол.

Чиновник добавил, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы также отправить танки Leopard 2.

"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", - заявил Маккол.

Ранее сообщалось, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь шла об около 30 единицах техники.

Кроме того, Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.

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