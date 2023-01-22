Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams

Він наголосив, що США необхідно зробити кроки, щоб підштовхнути європейські країни до дій та допомогти президенту Володимиру Зеленському та Україні уникнути затяжної, кровопролитної війни на виснаження.

"Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один, це призведе до ... Як я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу", - заявив Маккол.

Чиновник додав, що передача Україні танка створить ефект доміно, що змусить інші країни Європи відправити танки Leopard 2.

"Навіть якщо ми скажемо, що поставимо танки Abrams, я думаю, цього буде достатньо, щоб Німеччина почала діяти", - заявив Маккол.

Раніше повідомлялося, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані ним Німеччиною. Йшлося про близько 30 одиниць техніки.

Крім того, Німеччина готова прискорити просування танками Leopard 2, якщо буде відповідні домовленості з союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

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