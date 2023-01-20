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Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, - FAZ

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Прага, Пятница 20 января 2023 14:26
Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, - FAZ Фото: Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, полученные из Германии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь идет об около 30 единицах техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.

По данным источника в дипломатических кругах, Словакия и Чехия поддержат поставку танков Leopard Украине. Эти страны уже предоставили украинской армии танки советского производства.

В рамках так называемого "кольцевого обмена" Германия согласилась заменить советские танки на меньшее количество Leopard 2A4. Это не последняя модель этого западного танка. Согласно плану, Берлин должен поставлять два танка в месяц. По всей вероятности, первые единицы техники Словакия и Чехия уже получили, а в декабре началась подготовка экипажа.

Издание отмечает, что на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн" стороны могут согласовать поставки танков для Украины.

"Речь идет в общей сложности о 30 танках Leopard, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии", - отмечают авторы.

Напомним, ранее Греция заявила, что готова отказаться от 40 БМП Marder, которые ей должна предоставить Германия, в пользу Украины.

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