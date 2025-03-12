Создание "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности "ускорится", - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что европейские страны "ускорят" работу над формированием "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
С таким заявлением Гили выступил после встречи министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, которые собирались 12 марта для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в частности возможности развертывания международных сил.
"Великобритания и Франция совместно возглавляют работу по планированию, чтобы продвигать мирные инициативы и создавать механизмы гарантий безопасности для Украины", - заявил Гили на пресс-конференции в Париже.
По его словам, между странами установилось тесное сотрудничество, которое позволит ускорить процесс создания коалиции.
"Мы ведем эту работу вместе, тесно сотрудничаем с партнерскими странами, стремимся создать коалицию желающих среди европейских государств и за их пределами, и с сегодняшнего дня мы ускоряем этот процесс", - подчеркнул министр обороны Великобритании.
Гили также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу проведет еще один саммит лидеров, после чего на следующей неделе состоятся дальнейшие встречи высокопоставленных военных чиновников по Украине.
Ранее Стармер инициировал создание "коалиции желающих" для обеспечения гарантий мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
Однако, по его словам, гарантии безопасности для Украины от Европы "потребуют" поддержки со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже призвал их перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".
А после сегодняшней встречи министров обороны в Париже глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что около 15 стран хотят предоставить Украине те или иные гарантии безопасности.
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