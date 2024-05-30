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Будут ли штрафовать военнообязанных женщин из-за не обновления данных: ответ ТЦК

Украина, Четверг 30 мая 2024 09:36
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Будут ли штрафовать военнообязанных женщин из-за не обновления данных: ответ ТЦК Фото: женщин также будут штрафовать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Военнообязанные женщины также будут штрафоваться на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая.

Об этом сказал начальник Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Telegraf.

"Да, их также могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ" , – сказал Волков.

Он отметил, что мобилизация женщин производится только с их личного согласия, согласно постановлению Кабмина № 560.

"В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ", - сказал глава РТЦК.

Военнообязанные женщины, у которых нет действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, с 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сферы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

Кроме того, Кабмин постановлением №563 от 16 мая исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли устраиваться на работу без военного билета до конца 2026 года. Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в ТЦК с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

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ТЦК Мобилизация в Украине
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