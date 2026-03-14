ЕС на полгода продлил санкции против РФ за войну в Украине
Совет ЕС в субботу, 14 марта, продлил санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлены на полгода, до 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
В заявлении сказано, что в санкционный пакет по-прежнему будут включены около 2600 физических и юридических лиц, которые попали под ограничения в связи неоправданной и неспровоцированной агрессией России против Украины.
Принятые санкции включают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным в списке лицам и организациям.
"В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список двух лиц и исключить из списка пять умерших", - сказано в публикации.
Также там добавили, что ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию "с целью прекращения ее жестокой агрессивной войны и начала конструктивных переговоров по установлению мира".
Снятие санкций с РФ
Напомним, на днях глава МИД Словакии Юрай Бланар публично заявил, что его страна участвует в дискуссии в ЕС по поводу возможного исключения из санкционного списка двух российских олигархов - Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
Стоит также отметить, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, США разрешили временно покупать российскую нефть. Однако президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что международное сообщество не должно снижать давление на РФ и продолжать контроль за соблюдением ограничений на цену российской нефти.