ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ЕС на полгода продлил санкции против РФ за войну в Украине

19:37 14.03.2026 Сб
2 мин
Санкции продлили, но не для всех
aimg Эдуард Ткач
ЕС на полгода продлил санкции против РФ за войну в Украине Фото: из санкционного пакета исключили несколько лиц (Getty Images)

Совет ЕС в субботу, 14 марта, продлил санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлены на полгода, до 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В заявлении сказано, что в санкционный пакет по-прежнему будут включены около 2600 физических и юридических лиц, которые попали под ограничения в связи неоправданной и неспровоцированной агрессией России против Украины.

Принятые санкции включают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным в списке лицам и организациям.

"В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список двух лиц и исключить из списка пять умерших", - сказано в публикации.

Также там добавили, что ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию "с целью прекращения ее жестокой агрессивной войны и начала конструктивных переговоров по установлению мира".

Снятие санкций с РФ

Напомним, на днях глава МИД Словакии Юрай Бланар публично заявил, что его страна участвует в дискуссии в ЕС по поводу возможного исключения из санкционного списка двух российских олигархов - Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Стоит также отметить, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, США разрешили временно покупать российскую нефть. Однако президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что международное сообщество не должно снижать давление на РФ и продолжать контроль за соблюдением ограничений на цену российской нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
Новости
