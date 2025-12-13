Стубб отказался от поездки в США и поедет в Берлин на переговоры по Украине

Отмечается, что сначала Стубб планировал посетить Техас в США, однако поездка была отменена. Он поедет в Германию и примет участие во встрече, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Встреча, которая состоится в немецкой столице, посвящена обсуждению возможного прекращения огня в Украине. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил на переговоры представителей США.

Это стало результатом напряженного телефонного разговора Мерца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Мирный план США

Напомним, администрация Белого дома подготовила проект мирного соглашения, которое должно было стать базой для завершения войны. Первоначальная версия документа содержала 28 пунктов.

После критики со стороны Киева и европейских партнеров документ частично пересмотрели: теперь он насчитывает около 20 пунктов.