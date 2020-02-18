СЦКК працює, щоб забрати тіло українського військового, - Хомчак

Евакуацією тіла загиблого українського військового з місця наступу бойовиків на Донбасі займається Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент зберігається в районі зіткнення зберігається режим припинення вогню.

"Бійці відійшли від спостережного пункту "лазня". Наш "200" залишився там і "200-е" супротивника знаходяться там же. Зараз режим тиші, працює СЦКК, щоб забрати загиблих", - сказав Хомчак.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 лютого, бойовики пішли в наступ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий. Ще троє поранених і двоє контужених.

Як зазначили в штабі, підрозділи ООС надали адекватну вогневої відповідь супротивнику і втримали повний контроль над ситуацією. За даними штабу, бойовики запросили режим тиші.