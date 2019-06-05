Бойовики обстріляли мечеть у Донецьку для дискредитації ЗСУ

Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

За даними української сторони СЦКК, обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилось найбільше людей

Бойовики у вівторок, 4 червня, обстріляли мечеть у Донецьку для дискредитації Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил.

Так, українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів.

"4 червня 2019 року за інформацією, отриманою від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, збройні формування Російської Федерації в Донецькій області звинуватили Збройні сили України в обстрілі мечеті у Донецьку", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на звернення Донецького офісу Моніторингової місії ООН з прав людини від 2 червня 2019 року ЗСУ, на відміну від збройних формувань Російської Федерації, надали свої гарантії безпеки на дотримання режиму припинення вогню для виконання представникам Моніторингової місії своїх завдань поблизу місця розташування вказаної мечеті. Підрозділи ООС дотрималися прямого наказу щодо режиму припинення вогню.

"4 червня 2019 з напрямку міста Донецьк обстрілів позицій ЗС України не було, відповідно українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Аналізуючи заявлене, напрямок стрільби і реальну відстань від мечеті до найближчих позицій ЗС України, яка становила 5,5 км, а також максимальну дальність стрільби міномета калібру 82 мм (4 км) та існуюче розсіювання при стрільбі, можна зробити висновок про те, що потрапити чотирма мінами в купол мечеті технічно неможливо", - пояснюється у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наполягає, що черговий обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилось найбільше людей.

"Напрошується висновок, що окупаційна адміністрація РФ в черговий раз намагалась дискредитувати ЗС України перед народом Донбасу і мусульманської його частини зокрема", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, російські збройні формування обстріляли населений пункт Сентянівка на окупованій території Луганської області. Як повідомила українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), бойовики обстріляли Сентянівку, щоб дискредитувати українських військових.

Як писало РБК-Україна раніше, українська сторона СЦКК повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків у населеному пункті Золоте на Донбасі.