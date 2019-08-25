Українська сторона призупинила демонтаж фортифікацій в Станиці Луганській

Фото: фортифікаційні споруди в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news/)

Бойовики досі не розпочали демонтаж фортифікацій зі свого боку

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, вранці 25 серпня українські піротехніки розпочали обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській. Однак з боку збройних формувань Російської Федерації станом на 9 ранку не було проведено жодних інженерних робіт.

"Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1", - заявили у відомстві.

Також зазначається, що на ділянку прибули представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб оцінити оперативну обстановку та з'ясувати поточний стан заходів, які проводяться з української сторони.

Нагадаємо, вчора в штабі Об'єднаних сил повідомили про те, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій почали обстеження фортифікаційної споруди опорного пункту, в районі населеного пункту Станиця Луганська. Тоді ж зазначалося, що при відсутності синхронних дій з боку бойовиків українська сторона змушена буде припинити роботи.