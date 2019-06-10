У СЦКК назвали нову дату розведення сил у Станиці Луганській

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Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил і засобів на ділянці Станиця Луганська

Початок розведення сил у Станиці Луганській за умови дотримання повного припинення вогню може розпочатися 16 червня 2019 року. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на СЦКК.

В результаті чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації в черговий раз зірвано виконання заходів визначених мінськими домовленостями з розведення сил і засобів на ділянці Станиця Луганська.

Зокрема, починаючи з 7 червня, з боку бойовиків відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової місії ОБСЄ.

У зв'язку з цим, повідомляють в ООС, наступною датою початку розведення сил і засобів на даній ділянці може бути тільки 16 червня. Зазначено, що підрозділи Збройних сил України вже проводять попередню підготовку і готові до відведення сил і засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що розведення сил на ділянці в Станиці Луганській планується почати 10 червня. Робоча група з безпеки в Мінську обговорювала перспективи відновлення режиму припинення вогню.

Додамо, на Донбасі за минулу добу, 9 червня, збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню.