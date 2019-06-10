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Бойовики за добу 26 разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 07:37
Бойовики за добу 26 разів порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Використовували заборонену Мінськом артилерію та міномети

На Донбасі минулої доби, 9 червня, збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню, загиблих та поранених серед українських військових немає. Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС у Facebook

Зазначається, що вісім разів бойовики використали заборонені Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також міномети калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі населених пунктів Водяне, Талаківка, Павропіль, Гнутове, Верхньоторецьке, Піски, Авдіївка, Березове, Невельське. Крім того, обстрілювали позиції сил ООС у районі Новоолександрівки, Зайцевого, Новолуганського.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази - у районі Піщевика та Зайцевого. 

Нагадаємо, протягом доби 8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню

РБК-Україна писало, що у суботу, 8 червня, російські окупаційні війська зірвали домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня.

Бойовики на Донбасі обстріляли мирні населені пункти Підрозділи ООС мають право відкривати вогонь по противнику, - штаб
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