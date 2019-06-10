В СЦКК назвали новую дату разведения сил в Станице Луганской

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Боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств на участке Станица Луганская

Начало разведения сил в Станице Луганской при условии соблюдения полного прекращения огня может начаться 16 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на СЦКК.

В результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение мероприятий определенных минскими договоренностями по разведению сил и средств на участке Станица Луганская.

В частности, начиная с 7 июня, боевики обстреляли расположенные в этом районе позиции подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В связи с этим, сообщают в ООС, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке может быть только 16 июня. Указано, что подразделения Вооруженных сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что разведение сил на участке в Станице Луганской планируется начать 10 июня. Рабочая группа по безопасности в Минске обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня.

Добавим, на Донбассе за прошедшие сутки, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.