У ТКГ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській

Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Розведення сил планується почати 10 червня

Розведення сил на ділянці в Станиці Луганській планується почати 10 червня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік, передає "Белта".

За його словами, робоча група з безпеки обговорювала перспективи відновлення режиму припинення вогню.

"Сторони також висловили намір 10 червня почати розведення сил і засобів на узгодженому ділянці в Станиці Луганській", - поінформував Сайдік.

Гуманітарна робоча група продовжила дискусію щодо обміну полоненими. Також за участю представників Міжнародного комітету Червоного Хреста відбулася детальна дискусія щодо пошуку осіб, які пропали безвісти. Економічна робоча група зосередилася на розгляді актуальних питань водопостачання в Донецькій і Луганській областях по обидві сторони від лінії зіткнення. Політична група продовжила обговорення питань імплементації формули Штайнмайера.

Сайдік зазначив конструктивні дискусії на засіданні ТКГ і в робочих групах. Відзначимо, що наступне засідання ТКГ відбудеться 19 червня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.