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РФ в ближайшие недели попытается атаковать приграничье Харьковской области, - Генштаб Эстонии

Пятница 26 января 2024 18:14
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РФ в ближайшие недели попытается атаковать приграничье Харьковской области, - Генштаб Эстонии Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия в ближайшие недели может попытаться атаковать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей.

Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его прогнозам, попытка наступление на приграничье Харьковской области будет предпринята для того, чтобы отвлечь украинских военных от Купянского направления, которое находится под основным ударом российских войск.

По его словам, на Донецком направлении наиболее активные бои идут под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком.

"И совершенно очевидно, что основной упор в наступлении делается на Авдеевку, где, по сообщениям, путинские подразделения также были замечены проводящими разведку и различные маневры внутри города. Но это не означает, что им удалось прорваться или что они препятствуют логистике украинских вооруженных сил", - сказал полковник.

Он отметил, что на Запорожском направлении активные бои идут в основном к югу от Великой Новоселки, где ни одна из сторон не продвигается вперед.

На Херсонском направлении украинские подразделения удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра, связывая там подразделения вооруженных сил России, которые не смогли оттеснить украинцев, несмотря на различные попытки наступления.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Российские захватчики масштабно атаковали на Марьинском направлении.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили россиян к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.

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