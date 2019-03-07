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У РФ заявили, що "Північний потік-2" буде побудований до кінця 2019 року

Новини » Енергетика    07.03.2019 - 13:30
У РФ заявили, що "Північний потік-2" буде побудований до кінця 2019 року
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Раніше повідомлялося, що газопровід побудований одну третину

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що магістральний газопровід "Північний потік-2" буде побудований у визначений раніше терміни - до кінця 2019 року. Про це повідомляють прес-служба російського відомства.

В ході переговорів з главою австрійського нафтогазового концерну Райнером Зееле сторони обговорили хід роботи з освоєння Південно-Російського родовища, обсяг видобутку газу, на якому за підсумками 2018 року склав близько 25,1 млрд куб. м.

"Переконаний, що наші спільні зусилля та робота, проведена для просування "Північного потоку-2", не виявляться марною, і в кінцевому підсумку проект буде успішно реалізований в строк", - заявив він.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини.

Нагадаємо, ВАТ "Газпром" заявив, що газопровід "Північний потік-2" побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км.

Зазначимо, що Данія поки не прийняла рішення про те, чи дозволить вона прокладати газопровід "Північний потік-2" у своїх територіальних водах, але припустила, що триваюча агресія РФ щодо України робить таку можливість менш вірогідною.

"Газпром" заявив, що побудував третину газопроводу "Північний потік-2" Данія ще не прийняла рішення по "Північному потоку-2"
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