Данія просить додаткову экоэкспертизу по "Північному потоку-2"

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Nord Stream 2 уважно вивчить запит від Данії і ухвалить рішення про подальші кроки

Датське енергетичне агенство попросило компанію Nord Stream 2 включити в екологічну оцінку варіант маршруту в данській виключній економічній зоні, на південь від острова Борнхольм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

За словами представника компанії Nord Stream 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит від Данії і ухвалить рішення про подальші кроки.

У 2017 році Данія прийняла поправки до закону про континентальному шельфі, згідно з яким Міністерство закордонних справ Данії може відхилити заявку на будівництво трубопроводу в територіальних водах країни. У 2018 році Nord Stream 2 AG направила Данії варіант альтернативного маршруту "Північного потоку - 2", який проходить у виключній економічній зоні Данії - на північний захід, а не на південь від острова Борнхольм. У цьому випадку будівництво газопроводу регулюється Конвенцією ООН по морському праву, таким чином, Міністерство закордонних справ Данії вже не зможе заблокувати проект.

При цьому кращим для Nord Stream 2 AG залишається первісний варіант маршруту, і в компанії розраховують, що датські влади схвалять саме його.

За повідомленням НАК "Нафтогаз України" данське агентство відмовило "Північному потоку-2" у використанні північного маршруту навколо острова Борнхольм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська компанія "Газпром" здобула чергову відмову від влади Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". З такою заявою виступила прес-служба української компанії "Нафтогаз". Раніше дозволу щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Крім того, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде побудований до кінця 2019 року.