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Дуда закликав зберегти та посилити санкції проти РФ

Новини » Політика    31.12.2018 - 12:16
Дуда закликав зберегти та посилити санкції проти РФ
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Також Дуда прокоментував будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції проти Російської Федерації необхідно залишити та посилити після детального аналізу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info.

За словами Дуди, санкції необхідно посилити, щоб Росії було ще складніше з ними.

"Я вважаю, що реакція має бути рішучою. Що це означає? Це означає, що санкції є, і вони мають діяти. Їх також треба проаналізувати, оскільки їх можна підготувати ще краще, аби вони дошкуляли ще більше, щоб Росії було складніше з ними", - заявив він.

Крім того, Дуда зауважив, що не розуміє підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2" та весь час дискутує через це зі своїми європейськими колегами.

"Те, що в ЄС немає рішучого "стоп" для Газпрому, що Газпром себе популяризує в ЄС, а багато країн Євросоюзу та їхні лідери спокійно на це погоджуються, є чимось, з чим я не можу змиритися", - підкреслив польський президент.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курс заявив, що скасування санкцій проти Росії має бути чітко прив'язане до прогресу врегулювання ситуації на сході України. Курц підкреслив, що за минулі місяці такого "прогресу було занадто мало".

Додамо, 29 грудня офіційно набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Росії за анексію Криму й агресію щодо України. Рішення одноголосно було прийняте Радою Європейського союзу 21 грудня 2018 року.

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