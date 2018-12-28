Єврокомісар: зупинити "Північний потік-2" вже не вдасться

Фото: Гюнтер Еттінгер (flickr.com european_parliament)

Трубопровід давно вже будується і не може бути так просто зупинений, заявив єврокомісар

Європейський комісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер вважає, що незважаючи на тиск з боку США проект газопроводу "Північний потік-2" не буде зупинений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Правда полягає і в тому, що трубопровід давно вже будується і не може бути так просто зупинений", - заявив він в інтерв'ю виданню Spiegel.

За його словами, загрози президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинення проекту.

У той же час він вимагав від російського "Газпрому" "чесної угоди" щодо подальшого транзиту газу по території України. На його думку, Європейський союз міг би підсилити в цьому питанні тиск на Росію.

"У питанні подальшого розподілу газу з "Північного потоку-2" в Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін і "Газпром" знають про це", - зазначив Еттінгер.

Нагадаємо, за результатами дев'ять місяців 2018 року обсяги транзиту газу через українську ГТС знизилися на 7% і склали 65,4 млрд куб. м. Головним фактором зниження обсягів транзиту через українську ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу в Європу по трубопроводу Nord Stream - OPAL.