В Стрыйском ТЦК умер мужчина: что говорит областной военкомат

В Стрыйском районном центре комплектования погиб мужчина. Предварительная причина смерти - инфаркт, однако продолжается служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП .

По данным областного военкомата, вчера, 17 июня, около 22:30, в помещение Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полицией был приглашен военнообязанный Науменко Алексей Анатольевич 1975 года рождения. У гражданина отсутствовал военно-учетный документ.

Установлено, что после введения военного положения мужчина ни разу не появлялся в РТЦК и СП, а любые сведения о прохождении ВВК гражданина Науменко отсутствовали.

Смерть мужчины в ТЦК

Как пояснили в ТЦК, около 00:55, 18 июня, Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь.

Карета скорой прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии.

"Реанимационные мероприятия, которые были осуществлены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов. Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. Предварительная версия медиков - инфаркт", - сообщили военные.

Следственно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД во Львовской области при осмотре тела гражданина Науменко внешних телесных повреждений не обнаружила. Остальные обстоятельства выясняются.

"По данному факту назначено служебное расследование. Выражаем искренние соболезнования семье покойного", - добавили в военкомате.