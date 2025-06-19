У Стрийському ТЦК помер чоловік: що каже обласний військкомат
У Стрийському районному центрі комплектування загинув чоловік. Попередня причина смерті - інфаркт, однак триває службове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
За даними обласного військкомату, вчора, 17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцією був запрошений військовозобов’язаний Науменко Олексій Анатолійович 1975 року народження. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ.
Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП, а будь-які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні.
Смерть чоловіка в ТЦК
Як пояснили в ТЦК, близько 00:55, 18 червня, Науменко поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу.
Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані.
"Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків - інфаркт", - повідомили військові.
Слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила. Решта обставин з’ясовуються.
"По даному факту призначено службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного", - додали в військкоматі.
Нещасні випадки пов'язані з ТЦК в Україні
Зауважимо, що 12 травня в Харкові чоловік загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
Поліція розпочала кримінальне провадження за даною справою.
Відомо, що за кілька днів після трагічного випадку начальника районного ТЦК та його заступника тимчасово відсторонили від роботи.
Тим часом, не так давно у Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху. Схожий випадок цього літа стався і в Києві. Проте там мобілізований впав з авто та загинув.
Незадовго до цього також повідомлялось, що унаслідок ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.