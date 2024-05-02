В НАТО обвинили Россию в злонамеренных действиях против стран Альянса

Члены НАТО выразили обеспокоенность недавними злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить "индивидуально и коллективно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАТО, опубликованное на сайте Альянса.

Как отмечается, в последние недели были предъявлены обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, охватывающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - говорится в заявлении.

Члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, представляющими угрозу безопасности Альянса.

"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия", - отмечается в заявлении.

Члены Североатлантического союза также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства, равно как члены НАТО выполняют свои".

"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", - добавили в НАТО.