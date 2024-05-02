В НАТО обвинили Россию в злонамеренных действиях против стран Альянса
Члены НАТО выразили обеспокоенность недавними злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить "индивидуально и коллективно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАТО, опубликованное на сайте Альянса.
Как отмечается, в последние недели были предъявлены обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, охватывающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.
Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - говорится в заявлении.
Члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, представляющими угрозу безопасности Альянса.
"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия", - отмечается в заявлении.
Члены Североатлантического союза также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства, равно как члены НАТО выполняют свои".
"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", - добавили в НАТО.
Пропаганда России
Недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.
Представитель бельгийского премьера рассказал журналистам, что это было сказано в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". Посредством него также распространялась русская пропаганда.
Также чешская служба безопасности сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.
К тому же, недавно сообщалось, что прокуратура Бельгии расследует вмешательство России в европейскую политику.
Премьер-министры Бельгии и Чехии Александер Де Кроо и Петр Фиала накануне саммита лидеров ЕС призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками страны-агрессора вмешаться в выборы в Европарламент.
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