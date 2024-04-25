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Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы, - Сикорский

Четверг 25 апреля 2024 12:08
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Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы, - Сикорский Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы, но Североатлантический альянс должен усилить свою оборону.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр описывал новое направление деятельности правительства премьер-министра Дональда Туска, объясняя мировой аудитории и тем, кто находится дома, как изменились новые приоритеты.

По его словам, что Польша хочет вернуться в группу стран, которые определяют повестку дня ЕС.

В преддверии выступления Сикорского МИД Польши заявило, что он будет стремиться подчеркнуть, как изменились приоритеты Польши после того, как правительство Туска сменило национально-консервативную партию "Право и справедливость" в отношении верховенства закона и международных отношений.

В ведомстве заявили, что речь подчеркнет важность этого момента в истории и подчеркнет, насколько изменилась внешняя политика Польши после смены правительства.


В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Издание Bild в прошлом году опубликовало информацию, основанную на секретных документах НАТО, о том, что альянс готовится к возможному вторжению России. В рамках этой подготовки разрабатывались различные сценарии противостояния с РФ.

Позже руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

При этом президент Финляндии Александр Стубб считает, что лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться.

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